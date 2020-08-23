Доставленных из Сирии российских детей передали родственникам

Доставленных из Сирии 26 российских детей передали родственникам, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Именно сейчас, когда дети вернулись к своим родственникам, когда мы видели эту встречу, можно сказать, что этот выезд завершён и мы начинаем готовиться к следующему», — сказала Кузнецова.

По её словам, дети и родственники счастливы, сейчас им предстоят дорога домой и большая работа.

Кузнецова напомнила, что эти дети годами находились в лагерях и приютах в Сирии.

Также она отметила, что лишь у единиц из этих детей есть родители.

«Мы сегодня уже переговорили со многими специалистами, которые готовы подключиться к тому, чтобы помочь им освоиться здесь, устроиться в садике, может потребоваться помощь психологов. Некоторые дети, находясь в приюте, хорошо освоили арабскую речь, поэтому придётся заново учить русский», — добавила омбудсмен.

Кузнецова также рассказала, что в рамках следующего вылета планируется доставить из Сирии ещё 87 российских детей, их поиск ведётся по лагерям.

При этом всего в Сирии могут находиться до 200 детей из России, заключила она.

18 августа самолёт Минобороны России доставил из Сирии 26 российских детей.