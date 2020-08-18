Кузнецова рассказала о работе по вывозу российских детей из Дамаска

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о ходе работы по вывозу российских детей из сирийского Дамаска.
Кузнецова рассказала о работе по вывозу российских детей из Дамаска
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Сейчас мы уже можем говорить, что практически все дети из Дамаска вывезены, осталось еще совсем немного. У части из них пробу ДНК забрали», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

Она сообщила, что после долгой паузы была открыта новая «серия рейсов» по вывозу российских детей. Так, по её словам, следующим этапом будет возвращение детей из лагеря аль-Холь, который не подконтролен сирийским властям.

«Уже встречались с руководством лагеря, вели переговоры», — заявила Кузнецова.

Она рассказала, что «из-за распространения коронавирусной инфекции доступ к детям был ограничен, но документы готовы все»

«Списки переданы, есть договорённость, что мы их заберём», — добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский.

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