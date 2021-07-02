Нарышкин и Вучич обсудили проблемы Балканского региона
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«Директор СВР был принят президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе обмена мнениями были обсуждены вопросы развития российско-сербских отношений, совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран, проблемы Балканского региона», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы СВР.
Нарышкин также провёл встречу с директором Агентства безопасности и информации Республики Сербия Братиславом Гашичем.
Ранее Нарышкин заявлял, что рано или поздно встретится с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом.