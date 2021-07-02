Нарышкин и Вучич обсудили проблемы Балканского региона

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе двухдневного визита в Сербию встретился с президентом страны Александром Вучичем.

«Директор СВР был принят президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе обмена мнениями были обсуждены вопросы развития российско-сербских отношений, совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран, проблемы Балканского региона», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы СВР.

Нарышкин также провёл встречу с директором Агентства безопасности и информации Республики Сербия Братиславом Гашичем.

Ранее Нарышкин заявлял, что рано или поздно встретится с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом.