В Лондоне неизвестный с ножом напал на мужчину возле метро

В центре Лондона неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавший, получивший ножевые ранения в голову, был госпитализирован.

По данным правоохранительных органов, он находится в критическом состоянии.

В полиции уточнили, что нападавший был арестован после задержания представителями общественности.

Кроме того, после инцидента была произведена эвакуация всех пассажиров со станции Oxford Circus и перекрыты все подъезды к ней.

Ранее сообщалось, что в мае в центре Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом четырёх человек.