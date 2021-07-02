В Лондоне неизвестный с ножом напал на мужчину возле метро
- Reuters
- © Peter Nicholls
Отмечается, что в результате инцидента пострадавший, получивший ножевые ранения в голову, был госпитализирован.
По данным правоохранительных органов, он находится в критическом состоянии.
В полиции уточнили, что нападавший был арестован после задержания представителями общественности.
Кроме того, после инцидента была произведена эвакуация всех пассажиров со станции Oxford Circus и перекрыты все подъезды к ней.
Ранее сообщалось, что в мае в центре Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом четырёх человек.