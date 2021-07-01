Комитет конгресса принял поправку о санкциях против «Северного потока — 2»

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США одобрил поправку, с помощью которой планируется отменить решение американской администрации об отказе от санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Как объяснила Марси Каптур, автор поправки и представитель Демократической партии, данная поправка аннулирует решение об отказе от санкций в отношении трубопровода в 2022 финансовом году, передаёт ТАСС.

Поправку в комитете одобрили единогласно, следует из итогов голосования.

При этом законопроект должны будут рассмотреть палата представителей и сенат, после чего он поступит на рассмотрение президенту США.

В начале июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что считает завершение строительства трубопровода свершившимся фактом.

При этом глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал решение администрации США временно исключить компанию Nord Stream 2 AG из пакета санкций.