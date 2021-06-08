МИД ФРГ назвал воодушевляющим отказ США от санкций против Nord Stream 2

Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал решение администрации США временно исключить компанию Nord Stream 2 AG из пакета санкций.

Как передаёт ТАСС, соответствующее заявление дипломат сделал в Берлине на конференции глав диппредставительств Германии за рубежом.

Министр назвал мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановку санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» воодушевляющими сигналами.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что считает завершение строительства трубопровода свершившимся фактом.

По его словам, он проводит с Берлином переговоры о дальнейших шагах в области экспорта Россией природного газа в Европу.