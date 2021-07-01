Лавров провёл переговоры с Керри

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор.
Лавров провёл переговоры с Керри
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы «затрагивались вопросы российско-американского сотрудничества в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в привязке к 26-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в Глазго».

«Условлено продолжить интенсивные двусторонние контакты по климатической проблематике в контексте её обсуждения президентами России и США на саммите в Женеве с акцентом на необходимость наращивания российско-американского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Рябков и посол США Джон Салливан провели встречу.

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