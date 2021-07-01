Рябков и Салливан обсудили деятельность загранучреждений России и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков и посол США Джон Салливан провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран».

Также стороны обсудили график контактов между экспертами России и США на предстоящий период.

26 июня Рябков сообщил, что российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.