Рябков и Салливан обсудили деятельность загранучреждений России и США
- РИА Новости
«Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран».
Также стороны обсудили график контактов между экспертами России и США на предстоящий период.
26 июня Рябков сообщил, что российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.