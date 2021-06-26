Россия и США обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на следующей неделе российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.
Россия и США обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений
  • Reuters

Об этом он заявил ТАСС.

«На следующей неделе будет встреча с послом Салливаном. Мы с послом обсуждаем текущие вопросы в зависимости от их эволюции. Конечно, среди главных — нормализация функционирования загранучреждений России в США и США в России. Это на переднем плане. Кроме того, разумеется, визовая тематика», — сказал замминистра.

Ранее Рябков заявил, что американская сторона пока не готова ничего менять в деструктивной практике невыдачи виз российским дипломатам.

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