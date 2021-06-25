Рябков заявил о продолжении в США практики невыдачи виз дипломатам
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
«Американцы не готовы, к сожалению, несмотря на обсуждение этой темы и до саммита (в Женеве) и фиксацию её важности в ходе саммита, ничего менять в своей абсолютно деструктивной практике невыдачи виз персоналу наших загранучреждений, отправляющемуся туда на работу», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, у российской стороны пока также нет никакого движения навстречу США в данном вопросе.
Ранее в МИД заявили, что Россия продолжает поднимать тему невыдачи виз в диалоге с США, однако пока отклика нет.