Рябков заявил о продолжении в США практики невыдачи виз дипломатам

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона пока не готова ничего менять в деструктивной практике невыдачи виз российским дипломатам.
Рябков заявил о продолжении в США практики невыдачи виз дипломатам
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

«Американцы не готовы, к сожалению, несмотря на обсуждение этой темы и до саммита (в Женеве) и фиксацию её важности в ходе саммита, ничего менять в своей абсолютно деструктивной практике невыдачи виз персоналу наших загранучреждений, отправляющемуся туда на работу», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, у российской стороны пока также нет никакого движения навстречу США в данном вопросе.

Ранее в МИД заявили, что Россия продолжает поднимать тему невыдачи виз в диалоге с США, однако пока отклика нет.

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