Посол США в России рассказал о беседе с Рябковым
- Reuters
Как отметил американский посол, встреча была позитивной.
«Я встретился с замглавы МИД Рябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что это его первый официальный контакт с российской стороной после возвращения в Москву из Вашингтона.
Ранее Салливан заявлял о своих планах встретиться с Рябковым.
26 июня Рябков сообщил, что российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.