Посол США в России рассказал о беседе с Рябковым

Посол США в России Джон Салливан рассказал о беседе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Как отметил американский посол, встреча была позитивной.

«Я встретился с замглавы МИД Рябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что это его первый официальный контакт с российской стороной после возвращения в Москву из Вашингтона.

Ранее Салливан заявлял о своих планах встретиться с Рябковым.

26 июня Рябков сообщил, что российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.