Салливан сообщил, когда планирует встретиться с Рябковым

Посол США в России Джон Салливан сообщил, когда планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

«Я встречаюсь с заместителем министра иностранных дел Рябковым в четверг. Наши правительства ведут дискуссии по поводу даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности», — цитирует ТАСС Салливана.

Ранее Рябков сообщал, что российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.

Ранее Рябков заявлял, что американская сторона пока не готова ничего менять в деструктивной практике невыдачи виз российским дипломатам.