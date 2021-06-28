Салливан сообщил, когда планирует встретиться с Рябковым

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Посол США в России Джон Салливан сообщил, когда планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.
Салливан сообщил, когда планирует встретиться с Рябковым
  • Reuters

«Я встречаюсь с заместителем министра иностранных дел Рябковым в четверг. Наши правительства ведут дискуссии по поводу даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности», — цитирует ТАСС Салливана.

Ранее Рябков сообщал, что российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.

Ранее Рябков заявлял, что американская сторона пока не готова ничего менять в деструктивной практике невыдачи виз российским дипломатам.

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