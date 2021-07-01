Псаки не стала комментировать слова Путина по инциденту в Чёрном море

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать слова российского лидера Владимира Путина об участии американских военных в инциденте с британским эсминцем в Чёрном море и переадресовала вопрос в Пентагон.
Псаки не стала комментировать слова Путина по инциденту в Чёрном море
  • Reuters

Путин в ходе прямой линии назвал инцидент с эсминцем Defender комплексной провокацией, которая проводилась «не только британцами, но и американцами».

«Мне нечего детализировать или подтвердить с этого подиума», — приводит РИА Новости слова Псаки на брифинге с журналистами.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.

В оборонном ведомстве назвали произошедшее нарушением Конвенции ООН по морскому праву и потребовали от Лондона провести тщательное расследование. В МИД России инцидент охарактеризовали как грубую провокацию. 

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