Косачёв заявил о создании Западом препятствий для развития геополитических конкурентов

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил о том, что Запад создаёт препятствия для свободного развития геополитических конкурентов.

По словам сенатора, Запад показал, что «не в состоянии отделить свою глобальную ответственность за судьбы мира от своих собственных национальных и часто корыстных интересов».

«Мы видим раз за разом, что под красивыми лозунгами осчастливливания человечества идёт банальное продавливание односторонних интересов. Этот соблазн оказывается для Запада непреодолимым. Запад, очевидно, утратил (я беру уже более широкий период, послевоенный период) свои конкурентные преимущества, которыми он обладал, обладал по праву, пожалуй, на протяжении последних пяти столетий. Первым осваивая передовые технологии в развитии промышленности, сельского хозяйства, военного дела, ну и создав на каком-то этапе функциональную политическую систему. Вот сейчас все эти естественные преимущества уходят в прошлое, потому что появилось много других центров силы», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что в этих условиях Запад переходит к другой стратегии и не даёт более сильным конкурентам уйти вперёд.

«Он начинает их сдерживать, сдерживать их развитие искусственными средствами, в том числе на последнем этапе уже и санкциями, необоснованными и противоречащими международному праву», — пояснил он.

Косачёв считает, что Запад создаёт препятствия для свободного развития геополитических конкурентов.

«Это та история, которая развивается на наших глазах, которую хорошо видно, если чуть-чуть, что называется, отстраниться от того, что происходит здесь и сейчас, но что имеет и свою логику и, в моём понимании, свой финал, когда США и западные союзники либо радикальным образом пересмотрят свои претензии на единоличное доминирование, единоличное лидерство либо в этих своих претензиях потерпят окончательный крах», — заключил сенатор.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время прямой линии заявил, что экономический суверенитет России повышается, несмотря на санкции Запада, а её обороноспособность по некоторым параметрам превзошла многие страны мира, в том числе США.

Глава государства отметил, что партнёры в США понимают, что мир меняется, однако стараются сохранить своё монопольное положение.