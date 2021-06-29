Китайский эксперт прокомментировал возможный отказ России от доллара

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Возможный отказ России от доллара — это протест, насмешка и презрение американской гегемонии. Такое мнение выразил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.
Китайский эксперт прокомментировал возможный отказ России от доллара
  • РИА Новости

РИА Новости приводит слова эксперта о том, что вероятный процесс замещения доллара в межнациональных расчётах станет «насмешкой Москвы над США».

По его словам, «дедолларизация не сильно повлияет на Россию, так как рубль обладает стабильным статусом в качестве платёжного средства, а основными торговыми партнёрами Москвы являются Европейский союз и Китай».

Чэнь Ицзюнь также подчеркнул, что данный процесс «поставит Вашингтон в неловкое положение перед его союзниками, что станет унижением для США».

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Вашингтон не опасается, что Россия и Китай откажутся от доллара.

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