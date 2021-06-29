Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 11

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Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава заявила, что число погибших при обрушении жилого дома возросло до 11.
Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 11
  • Reuters
  • © Joe Skipper

Об этом она сказала на пресс-конференции, транслировавшейся местным управлением полиции.

«В последние часы спасатели обнаружили ещё одного погибшего. Подтверждена гибель 11 человек», — цитирует ТАСС Каву.

По её словам, согласно последним официальным данным, неизвестной остаётся судьба 150 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома достигло девяти.

Ранее американский президент Джо Байден объявил режим ЧС во Флориде после того, как в штате обрушился жилой дом.

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