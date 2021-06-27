Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до девяти

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Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава заявила, что число погибших при обрушении жилого дома возросло до девяти.
Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до девяти
  • Reuters

Об этом она сказала на пресс-конференции, транслировавшейся местным управлением полиции.

«За ночь было обнаружено ещё четыре тела. Таким образом, количество погибших составляет девять человек», — цитирует её ТАСС.

Также агентство сообщает, что группа прибывших из Израиля спасателей приступила к работе на месте обрушения жилого дома в Майами, где под завалами могут оставаться порядка 150 человек. 

Ранее американский президент Джо Байден объявил режим ЧС во Флориде после того, как в штате обрушился жилой дом.

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