Байден объявил режим ЧС во Флориде в связи с обрушением здания

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Американский президент Джо Байден объявил режим ЧС во Флориде после того, как в штате обрушился жилой дом.
Байден объявил режим ЧС во Флориде в связи с обрушением здания
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Также Байден поручил направить местным властям федеральную помощь.

Отмечается, что таким образом американские Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях получили возможность координировать все усилия по оказанию помощи.

Как сообщил NBC, в ночь на 25 июня произошло обрушение многоэтажного здания в населённом пункте Серфсайд возле Майами. По данным экстренных служб, спасены порядка 40 человек. В результате ЧП по меньшей мере один человек погиб, продолжаются поиски 99 пропавших.

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