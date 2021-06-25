Байден объявил режим ЧС во Флориде в связи с обрушением здания
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Белого дома.
Также Байден поручил направить местным властям федеральную помощь.
Отмечается, что таким образом американские Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях получили возможность координировать все усилия по оказанию помощи.
Как сообщил NBC, в ночь на 25 июня произошло обрушение многоэтажного здания в населённом пункте Серфсайд возле Майами. По данным экстренных служб, спасены порядка 40 человек. В результате ЧП по меньшей мере один человек погиб, продолжаются поиски 99 пропавших.