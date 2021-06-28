Посол США Салливан рассказал о встрече с Ушаковым

Посол США в России Джон Салливан заявил, что после возвращения в Москву провёл встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым.

«Могу сказать, что после своего возвращения в Москву менее 24 часов назад я уже начал работать», — сказал дипломат в эфире «Дождя».

По словам Салливана, во время саммита президентов России и США в Женеве обсуждалась тема получения американскими дипломатами виз, чтобы можно было заменить местный персонал в посольстве американскими гражданами.

Ранее Джон Салливан сообщил, когда планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

По словам Рябкова, российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.