Захарова прокомментировала требование Чехии о компенсациях

Сообщение о требовании Чехии к России возместить ущерб от взрывов во Врбетице подтверждает её статус недружественной страны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, чешские политики действуют в соответствии с русской пословицей «наказать невиновных, наградить непричастных».

Она отметила, что обычно тех, кто без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требует денег, называют «вымогателями».

Ранее чешская газета сообщила, что замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу России Александру Змеевскому ноту с требованием возместить ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 году.

17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. Подробности приведены не были, однако было объявлено о высылке 18 дипломатов. МИД России в ответ объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве персонами нон грата.

В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.