Меркель рассказала, когда ЕС ослабит давление на Белоруссию
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Канцлер Германии рассказала, что в Европейском совете было принято решение о широком санкционном пакете против Белоруссии. Он предполагает введение ограничительных мер против экономики республики и некоторых персон.
«То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Белоруссии не изменится», — сказала Меркель.
Евросоюз на прошлой неделе объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.
В МИД республики в ответ на это анонсировали запуск ответных мер в течение недели.