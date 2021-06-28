Меркель рассказала, когда ЕС ослабит давление на Белоруссию

Евросоюз не планирует ослаблять оказываемое давление на власти Белоруссии до тех пор, пока внутри страны не изменится политическая ситуация, заявила по видеосвязи на франко-германской парламентской ассамблее канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом сообщает ТАСС.

Канцлер Германии рассказала, что в Европейском совете было принято решение о широком санкционном пакете против Белоруссии. Он предполагает введение ограничительных мер против экономики республики и некоторых персон.

«То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Белоруссии не изменится», — сказала Меркель.

Евросоюз на прошлой неделе объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

В МИД республики в ответ на это анонсировали запуск ответных мер в течение недели.