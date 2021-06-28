Меркель рассказала, когда ЕС ослабит давление на Белоруссию

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Евросоюз не планирует ослаблять оказываемое давление на власти Белоруссии до тех пор, пока внутри страны не изменится политическая ситуация, заявила по видеосвязи на франко-германской парламентской ассамблее канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель рассказала, когда ЕС ослабит давление на Белоруссию
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Канцлер Германии рассказала, что в Европейском совете было принято решение о широком санкционном пакете против Белоруссии. Он предполагает введение ограничительных мер против экономики республики и некоторых персон.

«То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Белоруссии не изменится», — сказала Меркель.

Евросоюз на прошлой неделе объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

В МИД республики в ответ на это анонсировали запуск ответных мер в течение недели.

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