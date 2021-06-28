Спасатели из Мексики присоединились к разбору завалов рухнувшего дома в Майами

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Группа мексиканских спасателей присоединилась к разбору завалов рухнувшего дома в Майами.

Как пишет ТАСС, об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

«К нам прибыла группа спасателей из Мексики, они уже приступили к работе. На месте также со вчерашнего дня работают спасатели из Израиля», — сказала она.

Кава добавила, что власти продолжают надеяться, что среди руин будут найдены выжившие. Спасатели намерены продолжать работу на месте обрушения до тех пор, пока не будет установлена судьба всех, чьё местонахождение остаётся неизвестным. 

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до девяти.

25 июня американский президент Джо Байден объявил режим ЧС в связи с обрушением дома.

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