Пушков оценил опубликованные в СМИ документы об операции эсминца Defender
- Reuters
Как сообщают «Известия», он отметил в своём Telegram-канале, что, вполне возможно, данная утечка является намеренной и её целью является привлечение внимания британской общественности к произошедшему.
«Остаётся вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и Джонсона на сей счёт. Или всё же сознательный слив со стороны противников такого маршрута британского эсминца как слишком опасного? И попытка привлечь к этому британское общественное мнение? Скорее второе», — написал он.
23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.
Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
ФСБ России опубликовала видео произошедшего.