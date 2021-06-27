Пушков оценил опубликованные в СМИ документы об операции эсминца Defender

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию в СМИ секретных документов Минобороны Великобритании, содержащих в том числе информацию о проходе эсминца Defender вблизи Крыма.
Пушков оценил опубликованные в СМИ документы об операции эсминца Defender
  • Reuters

Как сообщают «Известия», он отметил в своём Telegram-канале, что, вполне возможно, данная утечка является намеренной и её целью является привлечение внимания британской общественности к произошедшему.

«Остаётся вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и Джонсона на сей счёт. Или всё же сознательный слив со стороны противников такого маршрута британского эсминца как слишком опасного? И попытка привлечь к этому британское общественное мнение? Скорее второе», — написал он.

23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

ФСБ России опубликовала видео произошедшего.

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