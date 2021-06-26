Блинкен высказался о политике США в отношении Китая

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью TF1 высказался о политике Соединённых Штатов в отношении Китая.

Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте Госдепа.

«Я думаю, что у нас с Францией похожая точка зрения — в отношениях (с Китаем. — RT) есть антагонистические элементы, элементы конкуренции и элементы сотрудничества... Я хочу прояснить, что наша цель — не сдерживать Китай или проводить политику против Китая. Она состоит в поддержке свободной и открытой системы, основанной на правилах и стандартах, которые США и Франция установили по итогам Второй мировой войны», — заявил он.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов в интервью The New York Times заявил, что Вашингтон и Париж намерены не позволить Китаю играть доминирующую роль в мире.

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