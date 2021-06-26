Блинкен: США и Франция не позволят Китаю играть доминирующую роль в мире

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The New York Times заявил, что Вашингтон и Париж намерены не позволить Китаю играть доминирующую роль в мире.

Как отметил Блинкен после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Вашингтон и Париж «на одной волне» в том, что касается настроя противодействовать возможному установлению мирового порядка во главе с Китаем. 

Глава Госдепа подчеркнул, что США не стремятся «сдержать Китай» или «попытаться отбросить Китай назад». 

«Я выяснил, что президент Макрон рассуждает совершенно так же и сосредоточен на необходимости достичь практических результатов», — добавил Блинкен.

По его словам, в настоящее время США и Франция «должны сотрудничать, координироваться и действовать сообща» в свете пандемии и роста влияния Китая.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США договорились координировать свои действия в отношениях с Китаем.

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