ЕС и США намерены координировать свои действия в отношениях с КНР

Евросоюз и США договорились координировать свои действия в отношениях с Китаем.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС — США.

«Мы намерены тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру вопросов в рамках наших соответствующих многогранных подходов к Китаю, которые включают элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества», — отмечается в документе.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за заморозку Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (ВСИ) с Китаем.