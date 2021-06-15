ЕС и США намерены координировать свои действия в отношениях с КНР
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Как сообщает ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС — США.
«Мы намерены тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру вопросов в рамках наших соответствующих многогранных подходов к Китаю, которые включают элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества», — отмечается в документе.
Ранее депутаты Европарламента проголосовали за заморозку Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (ВСИ) с Китаем.