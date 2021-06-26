Германия упростила получение гражданства для потомков жертв нацизма

Потомки людей, пострадавших от преследования нацистами по политическим, расовым и религиозным взглядам, смогут подать заявление на получение гражданства Германии. Соответствующий закон, расширяющий возможности для желающих стать гражданами ФРГ, приняли в бундестаге в ночь на 25 июня, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как уточняется, такое постановление МВД Германии приняло ещё в 2019 году, однако теперь оно закреплено в законодательстве и действует в отношении более широкого круга лиц и групп населения, в том числе евреев, рома и синти.

Претендовать на гражданство смогут сами пострадавшие от нацистов, а также потомки людей, ставших жертвами режима, действовавшего на территории Германии в 1933—1945 годах.

Кроме того, как пишет Deutsche Welle, закон коснётся людей, которые потеряли немецкое гражданство, когда переехали в другие страны. Также правило распространится на потомков немецких матерей и детей, рождённых вне брака.

В июле 2018 года Германия согласилась увеличить выплаты на социальную помощь лицам, пережившим холокост, на €75 млн — до €480 млн.