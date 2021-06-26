Германия упростила получение гражданства для потомков жертв нацизма
Как уточняется, такое постановление МВД Германии приняло ещё в 2019 году, однако теперь оно закреплено в законодательстве и действует в отношении более широкого круга лиц и групп населения, в том числе евреев, рома и синти.
Претендовать на гражданство смогут сами пострадавшие от нацистов, а также потомки людей, ставших жертвами режима, действовавшего на территории Германии в 1933—1945 годах.
Кроме того, как пишет Deutsche Welle, закон коснётся людей, которые потеряли немецкое гражданство, когда переехали в другие страны. Также правило распространится на потомков немецких матерей и детей, рождённых вне брака.
В июле 2018 года Германия согласилась увеличить выплаты на социальную помощь лицам, пережившим холокост, на €75 млн — до €480 млн.