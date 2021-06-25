В США назначили спецпосланника по продвижению прав ЛГБТ

Американский лидер Джо Байден назначил Джессику Стерн спецпосланником Госдепа по продвижению прав человека среди членов ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Специальный посланник будет играть жизненно важную роль в реализации президентского меморандума о продвижении прав человека среди представителей ЛГБТ-сообщества во всём мире», — говорится в публикации.

Как уточняет CNN со ссылкой на администрацию, Стерн в настоящее время является исполнительным директором правозащитной организации OutRight Action International, которая занимается правами ЛГБТ как внутри США, так и за рубежом.

В апреле RT сообщал, что Госдепартамент намерен выделить средства на реализацию в Турции ряда инициатив, направленных на укрепление «демократических ценностей» в республике, в том числе по поддержке прав ЛГБТ-сообщества в республике.