В США назначили спецпосланника по продвижению прав ЛГБТ

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Американский лидер Джо Байден назначил Джессику Стерн спецпосланником Госдепа по продвижению прав человека среди членов ЛГБТ-сообщества.
В США назначили спецпосланника по продвижению прав ЛГБТ
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Специальный посланник будет играть жизненно важную роль в реализации президентского меморандума о продвижении прав человека среди представителей ЛГБТ-сообщества во всём мире», — говорится в публикации.

Как уточняет CNN со ссылкой на администрацию, Стерн в настоящее время является исполнительным директором правозащитной организации OutRight Action International, которая занимается правами ЛГБТ как внутри США, так и за рубежом.

В апреле RT сообщал, что Госдепартамент намерен выделить средства на реализацию в Турции ряда инициатив, направленных на укрепление «демократических ценностей» в республике, в том числе по поддержке прав ЛГБТ-сообщества в республике.

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