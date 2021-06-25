Меркель рассказала о «глубокой дискуссии» с Венгрией по закону об ЛГБТ

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Разногласия между Венгрией и другими странами Евросоюза о принятии закона, который призван ограничить распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола, являются серьёзной проблемой, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Дискуссия на эту тему будет продолжена, отметила она.
Меркель рассказала о «глубокой дискуссии» с Венгрией по закону об ЛГБТ
  • Reuters

«У нас была серьёзная и глубокая дискуссия с Венгрией, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в связи с законодательными изменениями в Венгрии. Мы, в том числе я, чётко заявили, что терпимость и уважение являются центральными для ЕС и нашей основополагающей хартии», — цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер отметила, что для представителей ЛГБТ-сообщества не должен ограничиваться доступ к поддержке, помощи и консультированию.

«Еврокомиссия продолжит обсуждать, соответствует это договору или нет. Мы её попросили об этом. Это не была гармоничная дискуссия, напротив, тут были глубокие противоречия», — добавила она.

Ранее Еврокомиссия попросила Минюст Венгрии разъяснить закон, ограничивающий распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот закон «позором». Венгерское правительство, в свою очередь, ответно назвало слова фон дер Ляйен «позорными». Там заявили, что принятый законопроект защищает права детей и гарантирует права родителей и не содержит дискриминационных элементов.

Закон, принятый властями Венгрии, ограничивает распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. Венгерские власти заверяют, что поправки направлены на защиту детей и до 18 лет подобные вопросы должны обсуждаться с родителями.

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