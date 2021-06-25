В Мексике одобрено применение вакцины Pfizer для детей старше 12 лет
«С радостью сообщаю, что федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) разрешила расширить использование вакцины Pfizer для детей старше 12 лет», — написал Гатель в своём Twitter.
Con gusto informo que @COFEPRIS ha autorizado la ampliación de la indicación de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años; es la primera vacuna contra #COVID19 autorizada para adolescentes en nuestro país.— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 24, 2021
Es una noticia que permitirá seguir protegiendo al pueblo de México.
Он отметил, что это первая вакцина, которую разрешили использовать для прививок детям в Мексике.
4 июня в Мексике официально зарегистрировали первый случай мукормикоза, известного как «чёрная плесень», после коронавирусной инфекции COVID-19.