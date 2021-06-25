В Мексике одобрено применение вакцины Pfizer для детей старше 12 лет

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Санитарные власти Мексики одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей старше 12 лет, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

«С радостью сообщаю, что федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) разрешила расширить использование вакцины Pfizer для детей старше 12 лет», — написал Гатель в своём Twitter.

Он отметил, что это первая вакцина, которую разрешили использовать для прививок детям в Мексике.

4 июня в Мексике официально зарегистрировали первый случай мукормикоза, известного как «чёрная плесень», после коронавирусной инфекции COVID-19.

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