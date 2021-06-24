Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о работе над восстановлением авиасообщения с Египтом.

Он сообщил, что «на сегодняшний день идёт процесс досогласования технических вопросов — подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этот документ».

«Поэтому, я думаю, что наши коллеги из Минтранса из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и мы сможем возобновить эти рейсы непосредственно уже на курорты Египта», — цитирует РИА Новости Мантурова.

Ранее посол Египта в Москве Ихаба Насра заявил, что представители российской и египетской сторон продолжают работать над восстановлением чартерного авиасообщения между странами.