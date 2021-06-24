Премьер Нидерландов заявил, что не будет участвовать в саммите с Россией

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Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в возможном саммите Россия — ЕС.
Премьер Нидерландов заявил, что не будет участвовать в саммите с Россией
  • Reuters

Об этом информирует издание De Telegraaf.

Рютте отметил, что не будет против, если состоится встреча российского лидера Владимира Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Но сам я в такой встрече принимать участие не буду», — подчеркнул премьер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Франции и ФРГ о проведении саммита Россия — ЕС. По его словам, в Москве не знают деталей инициативы.

Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили лидерам ЕС провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.

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