Премьер Нидерландов заявил, что не будет участвовать в саммите с Россией

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в возможном саммите Россия — ЕС.

Об этом информирует издание De Telegraaf.

Рютте отметил, что не будет против, если состоится встреча российского лидера Владимира Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Но сам я в такой встрече принимать участие не буду», — подчеркнул премьер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Франции и ФРГ о проведении саммита Россия — ЕС. По его словам, в Москве не знают деталей инициативы.

Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили лидерам ЕС провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.