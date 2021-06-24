Капитан британского эсминца рассказал об инциденте в Чёрном море

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Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн заявил, что во время инцидента в Чёрном море возле Крыма российское судно береговой охраны, предположительно, открыло предупредительный огонь.
Капитан британского эсминца рассказал об инциденте в Чёрном море
  • © REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Оуэна, за свою 21-летнюю карьеру он впервые так близко подошёл к российским кораблям.

«Я предполагаю, что огонь вёл один из кораблей береговой охраны», — сказал Оуэн.

Также он заявил, что британские моряки «вели себя уверенно и не вступали в конфронтацию».

Капитан эсминца утверждает, что британская сторона использовала «своё право продолжать мирный проход через международные воды».

Оуэн добавил, что британский эсминец находился вне зоны поражения орудий.

23 июня Министерство обороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что посол Великобритании вызвана в МИД России, ей заявлен жёсткий демарш в связи с инцидентом с британским эсминцем в Чёрном море.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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