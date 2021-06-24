Посол Британии прибыла в МИД России

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Британский посол в Москве Дебора Броннерт прибыла в здание российского внешнеполитического ведомства, куда её вызвали в связи с действиями британского эсминца в Чёрном море.
Посол Британии прибыла в МИД России
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что посол Великобритании вызвана в МИД России.

Броннерт будет вынесен жёсткий демарш в связи с инцидентом с британским эсминцем в Чёрном море.

23 июня Министерство обороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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