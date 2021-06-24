Джонсон высказался о ситуации с британским эсминцем в Чёрном море

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ситуацию с британским эсминцем, нарушившим российскую границу в Чёрном море. Об этом сообщил Bloomberg.

По мнению Джонсона, эсминец использовал «международные воды», что было «вполне уместно». Также он заявил, что данная ситуация — это «дела Минобороны».

При этом Джонсон не считает инцидент с эсминцем низшей точкой в отношениях Великобритании и России.

«Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда всё было намного хуже», — сказал он.

23 июня Министерство обороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что посол Великобритании вызвана в МИД России, ей заявлен жёсткий демарш в связи с инцидентом с британским эсминцем в Чёрном море.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.