В Совфеде ответили на заявление главы МИД Британии по инциденту в Чёрном море

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что по британскому эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, а версия российской стороны оказалась «предсказуемо неточной».
В Совфеде ответили на заявление главы МИД Британии по инциденту в Чёрном море
  • Reuters

«У нас есть видеозаписи всего, что происходило в этот момент в акватории Чёрного моря вблизи Крыма, в российских территориальных водах, это всё доказуемо, всё это видно. Это говорит о том, что это (заявление главы МИД Британии. — RT) враньё. Классическое британское враньё, мы к нему привыкли. Они прекрасно понимают, что это территориальные воды Российской Федерации. Раз они идут на подобные нарушения, они, по сути, подталкивают нас к ответному удару», — заявил политик.

Он добавил, что, по его мнению, Британия сделала это «умышленно — с целью провокации».

«Раздувают скандал, чтобы на этом фоне безобразном проводить учения Defender... Представляете, чтобы наш военный корабль входил в территориальные воды Британии? Скандал бы был на весь мир. Пусть придут в себя. Если они рассчитывают, что их поддержат американцы, то они заблуждаются. Никто с Россией из-за таких выходок сталкиваться не будет», — заключил Джабаров.

Ранее Рааб заявил, что корабль ВМС Великобритании совершал «мирный проход через украинские территориальные воды».

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