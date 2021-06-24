В Индии умер заболевший штаммом «дельта плюс» пациент

Короткая ссылка
В индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксирован первый случай смерти человека, инфицированного новым штаммом коронавируса «дельта плюс».
В Индии умер заболевший штаммом «дельта плюс» пациент
  • РИА Новости

Как рассказал министр штата Вишвас Саранг, всего в регионе было обнаружено пять человек со штаммом «дельта плюс».

Четверо из них, ранее вакцинированные от коронавируса, уже выздоровели.

«Однако пациент, который не прошёл вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России не зафиксировано случаев заболевания штаммом «дельта плюс».

Руководитель Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия ранее отметил, что индийский штамм коронавируса обладает повышенной заразностью, поэтому представляет особую опасность. По его словам, чтобы заболеть, человеку достаточно просто пройти мимо больного без маски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить