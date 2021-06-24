В Индии умер заболевший штаммом «дельта плюс» пациент

В индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксирован первый случай смерти человека, инфицированного новым штаммом коронавируса «дельта плюс».

Как рассказал министр штата Вишвас Саранг, всего в регионе было обнаружено пять человек со штаммом «дельта плюс».

Четверо из них, ранее вакцинированные от коронавируса, уже выздоровели.

«Однако пациент, который не прошёл вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России не зафиксировано случаев заболевания штаммом «дельта плюс».

Руководитель Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия ранее отметил, что индийский штамм коронавируса обладает повышенной заразностью, поэтому представляет особую опасность. По его словам, чтобы заболеть, человеку достаточно просто пройти мимо больного без маски.