В МИД Франции выступили за «требовательный диалог» с Россией

Франция является сторонником «требовательного диалога» с Россией, цели и параметры которого необходимо согласовать с европейскими партнёрами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Франции.

«В Европейском совете 27 (стран. — RT) запланировали обсуждение нашей стратегии в отношении России. Франция выступает за требовательный диалог с Россией, который должен быть определён в своих целях и параметрах со всеми нашими европейскими партнёрами», — сказал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила о необходимости Евросоюза искать контакты с Россией для решения спорных вопросов. По её мнению, диалога президента США Джо Байдена с российским государственным лидером Владимиром Путиным недостаточно, хотя это приветствуется.

В Кремле заявили, что позитивно относятся к инициативам, которые могут помочь налаживанию контактов между Брюсселем и Москвой.