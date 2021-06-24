В МИД Франции выступили за «требовательный диалог» с Россией

Короткая ссылка
Франция является сторонником «требовательного диалога» с Россией, цели и параметры которого необходимо согласовать с европейскими партнёрами.
В МИД Франции выступили за «требовательный диалог» с Россией
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Франции.

«В Европейском совете 27 (стран. — RT) запланировали обсуждение нашей стратегии в отношении России. Франция выступает за требовательный диалог с Россией, который должен быть определён в своих целях и параметрах со всеми нашими европейскими партнёрами», — сказал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила о необходимости Евросоюза искать контакты с Россией для решения спорных вопросов. По её мнению, диалога президента США Джо Байдена с российским государственным лидером Владимиром Путиным недостаточно, хотя это приветствуется.

В Кремле заявили, что позитивно относятся к инициативам, которые могут помочь налаживанию контактов между Брюсселем и Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить