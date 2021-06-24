В МИД Франции выступили за «требовательный диалог» с Россией
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Франции.
«В Европейском совете 27 (стран. — RT) запланировали обсуждение нашей стратегии в отношении России. Франция выступает за требовательный диалог с Россией, который должен быть определён в своих целях и параметрах со всеми нашими европейскими партнёрами», — сказал он.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила о необходимости Евросоюза искать контакты с Россией для решения спорных вопросов. По её мнению, диалога президента США Джо Байдена с российским государственным лидером Владимиром Путиным недостаточно, хотя это приветствуется.
В Кремле заявили, что позитивно относятся к инициативам, которые могут помочь налаживанию контактов между Брюсселем и Москвой.