Рябков: США пытаются получить доступ к микробиологическим объектам других стран

США пытаются получить односторонний доступ к микробиологическим объектам других стран и использовать их в дальнейшем в собственных целях.

Reuters

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт РИА Новости. Российский дипломат обратил внимание на особое звучание вопросов военно-биологической деятельности в мире на фоне пандемии коронавируса. «Несмотря на декларируемую приверженность транспарентности, некоторые наши коллеги действуют крайне непрозрачно... Со стороны США предпринимаются настойчивые попытки получить односторонний доступ к микробиологическим объектам других стран», — сказал он. В мае Китай призвал США прояснить работу американских биолабораторий.