Рябков: США пытаются получить доступ к микробиологическим объектам других стран
- Reuters
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт РИА Новости.
Российский дипломат обратил внимание на особое звучание вопросов военно-биологической деятельности в мире на фоне пандемии коронавируса.
«Несмотря на декларируемую приверженность транспарентности, некоторые наши коллеги действуют крайне непрозрачно... Со стороны США предпринимаются настойчивые попытки получить односторонний доступ к микробиологическим объектам других стран», — сказал он.
В мае Китай призвал США прояснить работу американских биолабораторий.