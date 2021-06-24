Рябков: США пытаются получить доступ к микробиологическим объектам других стран

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США пытаются получить односторонний доступ к микробиологическим объектам других стран и использовать их в дальнейшем в собственных целях.
Рябков: США пытаются получить доступ к микробиологическим объектам других стран
  • Reuters

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт РИА Новости.

Российский дипломат обратил внимание на особое звучание вопросов военно-биологической деятельности в мире на фоне пандемии коронавируса.

«Несмотря на декларируемую приверженность транспарентности, некоторые наши коллеги действуют крайне непрозрачно... Со стороны США предпринимаются настойчивые попытки получить односторонний доступ к микробиологическим объектам других стран», — сказал он.

В мае Китай призвал США прояснить работу американских биолабораторий.

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