МИД Чехии провёл круглый стол на тему отношений с Россией

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Чехии провело круглый стол на тему будущих отношений с Россией.
МИД Чехии провёл круглый стол на тему отношений с Россией
  • © Wikimedia commons

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«Сегодня в МИД состоялся первый круглый стол по теме будущего чешско-российских отношений», — сообщил Кулганек.

Он поблагодарил все парламентские партии за участие в дискуссии.

По словам министра, необходимо обсудить будущее развитие отношений с Россией, поскольку они переживают сложный период.

14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что причиной включения этих стран в список стали враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить