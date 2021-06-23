МИД Чехии провёл круглый стол на тему отношений с Россией
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Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
«Сегодня в МИД состоялся первый круглый стол по теме будущего чешско-российских отношений», — сообщил Кулганек.
Он поблагодарил все парламентские партии за участие в дискуссии.
По словам министра, необходимо обсудить будущее развитие отношений с Россией, поскольку они переживают сложный период.
14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что причиной включения этих стран в список стали враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы.