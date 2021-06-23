МИД Чехии провёл круглый стол на тему отношений с Россией

Министерство иностранных дел Чехии провело круглый стол на тему будущих отношений с Россией.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«Сегодня в МИД состоялся первый круглый стол по теме будущего чешско-российских отношений», — сообщил Кулганек.

Он поблагодарил все парламентские партии за участие в дискуссии.

По словам министра, необходимо обсудить будущее развитие отношений с Россией, поскольку они переживают сложный период.

14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что причиной включения этих стран в список стали враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы.