Глава ГУ Генштаба: США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу

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США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности и строят отношения с другими странами с позиции силы — это закреплено в доктринальных документах страны. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков.
Глава ГУ Генштаба: США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу
  • РИА Новости

Своё выступление он начал с заявления о том, что современная обстановка в мире приобретает «всё более неустойчивый характер», что обусловлено перераспределением влияния между ключевыми центрами силы и ужесточением борьбы за лидерство и доступ к природным ресурсам.

«Соединённые Штаты, одержимые целью глобального доминирования, демонстрируют неготовность к равноправному диалогу. В доктринальных документах США закрепляются методы выстраивания отношений с другими странами с позиции силы», — сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.

В декабре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Запада возродить однополярную модель мироустройства.

Он подчеркнул, что такие полюсы, как Китай и Россия, «едва ли будут ему подвластны».

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