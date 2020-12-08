Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Запада возродить однополярный мир.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление министр сделал во время своего выступления на конференции попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам.

«Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Да, такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны», — сказал он.

В августе 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.