Лавров заявил о попытках Запада возродить однополярный мир

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Запада возродить однополярный мир.
Лавров заявил о попытках Запада возродить однополярный мир
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление министр сделал во время своего выступления на конференции попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам.

«Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Да, такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны», — сказал он.

В августе 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

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