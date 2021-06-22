Полёты в Турцию возобновили десять российских авиакомпаний, сообщила пресс-служба Росавиации.

Там отметили, что на данный момент допуск на полёты в республику есть у 12 российских авиакомпаний. Летать можно в пять городов (Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум) из 32 городов России.

«Ожидается, что 22 июня будет выполнено 78 регулярных и чартерных рейсов, из которых российские авиакомпании выполнят 54 рейса. Сегодня запланированы полёты: «Аэрофлот», Royal Flight, Smartavia, AZUR air, «Икар», «Ямал», «Северный ветер», «Победа», Red Wings, S7, «Россия», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, как меняется спрос на авиабилеты в открывающиеся для туристов страны.