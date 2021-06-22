АТОР: российские туристы начали менять путёвки в пользу Турции

Российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — приводит её слова РИА Новости.

В компании «Интурист» рассказали, что это не массовое явление и статистика не показательная, потому что прошло слишком мало времени. Там подчеркнули, что такой интерес есть, но аннуляции пока единичны.

Другой оператор также отмечает заявки на переносы туров, добавляя, что сделать перебронь проблематично, это зачастую влечёт за собой компенсацию фактически понесённых затрат.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, как меняется спрос на авиабилеты в открывающиеся для туристов страны.