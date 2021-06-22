Антонов высказался об отношениях России с США

Посол России в США Анатолий Антонов высказался об отношениях Москвы и Вашингтона.

«Сегодня я направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что мы должны сделать вместе, чтобы реализовать тот позитивный настрой, который, как нам кажется, мы вынесли с саммита наших двух президентов, на — я буду аккуратен — на стабилизацию российско-американских отношений, которая позволит нам в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он сообщил, что «удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи».

«Подождём, я думаю, что потребуется немного времени, и мы уже сможем говорить о конкретных результатах», — добавил посол.

Ранее стало известно, что Антонов прибыл в Вашингтон из Москвы, где находился на консультациях.

16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.