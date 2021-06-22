Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Министерстве обороны заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 31 обстрел), из них в провинции Идлиб — 21 обстрел, в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — восемь обстрелов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.