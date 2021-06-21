Пентагон заявил о намерении США придерживаться графика вывода войск из Афганистана

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США намерены вывести свой военный контингент из Афганистана в запланированные ранее сроки.

«Две вещи остаются неизменными. Первое: мы завершим вывод всех американских военных из Афганистана, кроме тех, что останутся для соблюдения дипломатических протоколов. Второе: это будет сделано в первых числах сентября», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Кирби ответил на вопрос о возможных изменениях в запланированном выводе войск США на фоне постоянно меняющейся ситуации в Афганистане.

8 июня сообщалось, что Соединённые Штаты вывели уже больше половины своих войск из Афганистана.

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