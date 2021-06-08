США вывели более половины войск из Афганистана

Соединённые Штаты вывели уже больше половины своих войск из Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Как уточняет агентство, вывод контингента может быть завершён к 4 июля, однако окончательный вывод средств и войск, скорее всего, «произойдёт позже летом».

Отмечается, что командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи намерен предоставить главе Пентагона Ллойду Остину несколько вариантов для обеспечения безопасности посольства США в Афганистане и проведения контртеррористической поддержки из-за пределов страны после вывода войск.

Ранее исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви заявил, что в военном ведомстве не считают, что Афганистан перейдёт под контроль движения «Талибан»* после ухода американских военных из страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.