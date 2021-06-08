США вывели более половины войск из Афганистана

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Соединённые Штаты вывели уже больше половины своих войск из Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
США вывели более половины войск из Афганистана
  • Reuters

Как уточняет агентство, вывод контингента может быть завершён к 4 июля, однако окончательный вывод средств и войск, скорее всего, «произойдёт позже летом».

Отмечается, что командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи намерен предоставить главе Пентагона Ллойду Остину несколько вариантов для обеспечения безопасности посольства США в Афганистане и проведения контртеррористической поддержки из-за пределов страны после вывода войск.

Ранее исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви заявил, что в военном ведомстве не считают, что Афганистан перейдёт под контроль движения «Талибан»* после ухода американских военных из страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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