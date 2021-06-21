Джабаров прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT призвал не обращать внимания на продление санкций Евросоюзом в отношении Крыма и Севастополя.

«Ничего нового мы не услышали от Евросоюза. Он пока зашорен в этой санкционной политике и не понимает, что все эти санкции против Крыма, против его руководства, против его экономики совершенно бессмысленны. Потому что и Крым и Севастополь — субъекты Российской Федерации, они находятся под защитой огромной страны, мощной, сильной, современной», — считает Джабаров.

По его словам, эти санкции «легко преодолимы».

«Удивили бы, если бы (в ЕС выразили. — RT) самостоятельное мнение, отличное от американцев — это другое. А так, понятно, что они в фарватере американской внешней политики и работают», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.