В Совфеде отреагировали на продление санкций ЕС против Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией.

Цеков подчеркнул, что ЕС, принимая подобное решение, фактически выдвигает неприемлемые условия.

«Неприемлемым условием является возвращение Крыма в состав Украины. Они (Евросоюз. — RT) фактически сами себя в угол загнали и вынуждены штамповать это решение из года в год, которое никакой пользы не приносит... Если бы ЕС занял реальную позицию по Крыму, я считаю, что это всем бы пошло на пользу», — отметил сенатор.

По его словам, для крымчан самое главное заключается в том, что Крым признан составной частью России.

«Остальные не признают нас — мы это учитываем и не более того», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.