В Совфеде отреагировали на продление санкций ЕС против Крыма

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией.
В Совфеде отреагировали на продление санкций ЕС против Крыма
  • Reuters

Цеков подчеркнул, что ЕС, принимая подобное решение, фактически выдвигает неприемлемые условия.

«Неприемлемым условием является возвращение Крыма в состав Украины. Они (Евросоюз. — RT) фактически сами себя в угол загнали и вынуждены штамповать это решение из года в год, которое никакой пользы не приносит... Если бы ЕС занял реальную позицию по Крыму, я считаю, что это всем бы пошло на пользу», — отметил сенатор.

По его словам, для крымчан самое главное заключается в том, что Крым признан составной частью России.

«Остальные не признают нас — мы это учитываем и не более того», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить